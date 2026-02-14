Российские бойцы обнаружили под Красноармейском документы, оставленные украинскими военными, с данными личного состава и картами позиций.

Об этом РИА Новости рассказал командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным «Кирьян».

«При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, документы были обнаружены российскими бойцами при зачистке укрепленных позиций ВСУ на красноармейском направлении и переданы командованию. После этого по указанным на карте позициям был нанесен огневой удар, уточнил командир отделения.

До этого российские военнослужащие при выполнении боевой задачи на Красноармейском направлении обнаружили документы солдата ВСУ, который имел вид на жительство в Бельгии. При этом, по документам, срок ВНЖ истек в в прошлом году, уточнили военные.