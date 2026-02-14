Фон дер Ляйен заявила о росте военных расходов ЕС

Военные расходы ЕС в прошлом году выросли почти на 80% по сравнению с началом 2022 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Фон дер Ляйен озвучила новые финансовые данные в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до войны на Украине», — сказала она.

Накануне СМИ сообщили, что в ЕС на высоком уровне обсуждают создание общей ядерной обороны.