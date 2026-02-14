Британия и НАТО договорились о совершении масштабного военного маневра

Великобритания совместно со странами НАТО направят авианосную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

© U.S. Air Force

«Британия вместе со странами НАТО направит в этом году авианосную ударную группу в Северную Атлантику», — цитирует Стармера ТАСС.

Кроме того, как передает издание, военных планируют отправить и на Крайний Север.

Ранее американские СМИ сообщали, что российские подлодки в Северной Атлантике способны оказывать давление на авианосцы НАТО, не открывая огонь. На этом направлении уже действуют два британских авианосца класса Queen Elizabeth, а страны альянса, включая США, Великобританию и Францию, в последние годы усилили подготовку к возможному конфликту с Россией в Арктике, проводя крупные учения Cold Response и Joint Viking на севере Норвегии.