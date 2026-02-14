Европейцев призвали следовать примеру трех мушкетеров

Европейский союз должен воплотить в жизнь пакт о взаимной обороне, закрепленный в его учредительном договоре. С таким призывом выступила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что взаимная оборона — это обязательство, предусмотренное «нашим собственным договором». Оно предполагает, что страны ЕС обязуются всецело поддерживать друг друга в случае агрессии.

«Или, проще говоря: один за всех, и все за одного. В этом и заключается смысл европейской политики», — объяснила фон дер Ляйен.

Ранее была опубликована версия, согласно которой фон дер Ляйен хочет смягчить долговые правила внутри Евросоюза, чтобы выделить деньги на дополнительные оборонные расходы. Таким образом она хочет подготовить страны — члены ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году.