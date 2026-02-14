Командир штурмового отряда с позывным Пират рассказал о панике рядах ВСУ, которую навели российские бойцы в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС.

Пират рассказал, что противник не понял, как российские военные оказались в тылу в Димитрове. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали паниковать при виде наших бойцов в новогодних костюмах.

Также он уточнил, что благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями Вооруженные силы РФ смогли зайти в тыл противнику, которые не успели подготовить нормальную оборону.

После этого российские бойцы в костюма Деда Мороза прошли по городу и раздавали небольшие подарки местным жителям. При этом в эфире у противника была паника, никто из них такого не ожидал.

Населенный пункт Димитров был освобожден 27 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ.