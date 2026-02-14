Киев впал в панику после новостей о запуске Россией «Орешника»

Украинские власти 12 февраля объявили воздушную тревогу на фоне сообщений о возможном запуске ракетного комплекса «Орешник» с полигона «Капустин Яр».

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, паника в Киеве связана с опасениями за сохранность энергоинфраструктуры и оборонных предприятий.

«Во-первых, режим Зеленского понимает, что он срывает переговоры, что принуждение к переговорам может быть таким путем», – прокомментировал политик в беседе с «aif.ru».

Как сообщил Рогов, тревога, охватившая страну, была отменена менее чем через полчаса, но это не снижает напряженности: Киев продолжит ожидать новых пусков как минимум до 19 февраля. По его мнению, реакция украинских властей на любые действия России, будь то перемещения войск или учения, всегда является гипертрофированной, что можно использовать в стратегических целях.

Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

Одной из главных причин беспокойства киевского режима, по словам Рогова, является потенциальная угроза объектам энергетической инфраструктуры, которые приносили значительный доход. Он подчеркнул, что экспорт электроэнергии с Украины продолжался даже в условиях острого дефицита внутри страны, когда жителям массово отключали свет. Поставки шли через распределительные станции на западе Украины, часть из которых сейчас разрушена или повреждена, что уже привело к проблемам в соседних государствах и наглядно доказывает, что коммерческий экспорт не прекращался до последнего времени.

Кроме того, эксперт указал на страх Киева потерять остатки ключевых оборонных производств. По его словам, российская армия продолжает наносить удары по критически важным военным заводам, и эти предприятия, несмотря на предыдущие атаки, еще остаются целью. Таким образом, нервная реакция на каждый российский запуск явлется отражением реальной уязвимости и боязни новых потерь.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Минобороны подвело итоги боевых действий с 7 по 13 февраля.