$77.1991.56

Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ об атаке.

Американские военные начали подготовку к атаке на Иран
© Лента.Ru

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«В ходе продолжительной кампании американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана», — анонимно рассказал один из собеседников издания.

Этот же чиновник заявил, что Соединенные Штаты ожидают ответных мер со стороны Ирана. Это приведет к взаимным ударам, которые будут продолжаться определенный период времени, объяснил он.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом.