Герасимов проверил группировку «Центр» и доложил о продвижении

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировки «Центр». По его словам, объединенная группировка продолжает наступление практически на всех направлениях.

Сообщается, что подразделения второй армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку у Красноармейска. В самом городе проводится проверка жилых кварталов и оказывается помощь местным жителям, более 200 человек эвакуированы в безопасные районы.

Отмечается, что продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове. Южная часть города, по его данным, освобождена и находится под полным контролем российских сил, что составляет свыше 30 процентов застройки.

Также подчеркивается, что при освобождении Красноармейска применялись способы действий, которые оказались неожиданными для противника, передает РИА Новости.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что российские военнослужащие поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Также стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.