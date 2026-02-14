Силы ПВО за три часа сбили 55 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских беспилотников Краснодарским краем, а также Чёрным и Азовским морями.

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск сбиты 29 дронов над Азовским морем, 23 — над Краснодарским краем, а также ещё три — над акваторией Чёрного моря.

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на полёты.

Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.