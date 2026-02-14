Силы ПВО за три часа сбили 55 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских беспилотников Краснодарским краем, а также Чёрным и Азовским морями.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск сбиты 29 дронов над Азовским морем, 23 — над Краснодарским краем, а также ещё три — над акваторией Чёрного моря.
В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на полёты.
Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.