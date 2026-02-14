В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шквал, сформированные из заключенных, практически утратили боеспособность, а мобилизованные отказываются идти в атаки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Подразделения ВСУ в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовиков. Подразделения "Шквал" практически все потеряли боеспособность, а мобилизованные массово отказываются идти в самоубийственные контратаки», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что Киев организовал показную акцию, водрузив государственный флаг в одном из населенных пунктов и представив его как Чугуновку Харьковской области, стремясь создать у западных партнеров иллюзию успехов на линии фронта.