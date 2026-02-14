$77.1991.56

В Германии забили тревогу из-за страха стать целью «Орешеника»

В Баварии началось строительство совместного германо-украинского завода, по производству беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ. В связи с этим жители общины Гильхинг обеспокоены своей безопасностью, несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам.

«Это делает деревню безопасной целью для ракет „Орешник“, если ситуация еще больше обострится», — сказал в опросе один из жителей. Его слова приводит немецкое издание Focus. Также немцы начинают критиковать роль Германии в конфликте на Украине.

Опасения жителей усиливаются на фоне появления у России практически неперехватываемой баллистической ракеты «Орешник», дважды примененной в ходе конфликта на Украине после ввода в эксплуатацию в 2025 году. Именно эта ракета выявила серьезные пробелы в европейской системе ПРО и подтолкнула Германию к разработке собственной спутниковой системы обнаружения ракет, чтобы снизить зависимость от американских технологий.

Тем временем российская сторона неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам. В том числе с таким заявлением выступал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отмечал, что Россия никогда не наносила ударов по гражданской инфраструктуре ЕС и НАТО. А о том, что РФ не собирается воевать со странами Европы подчеркивал и президент России Владимир Путин. Его слова приводила «Общественная Служба Новостей».