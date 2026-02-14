Шведские военные изучают русский язык. Об этом заявил премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон.

Он отметил, что Швеция «с подозрением относится к русским с 17 века», поэтому у страны есть опыт в плане изучения русского языка.

Российский посол рассказал о планах НАТО взять Россию в морскую блокаду

“У нас очень маленькое русскоговорящее меньшинство, и, по правде говоря, те, кто говорит по-русски в Швеции, довольно многие из них - обученные Швецией солдаты”, - заявил Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в Великобритании ранее призвали страны Европы уйти от излишней зависимости от США в плане обороны.