Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Щербиновке Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли из минометов группу мирных жителей. Об этом рассказал российский солдат с позывным Пустой в беседе с РИА Новости.

«Мимо нас проходили мирные — пять женщин (...) И тут минометный обстрел начался. Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло», — рассказал Пустой.

Минобороны России 14 августа 2025 года сообщило о взятии двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра.

Позднее беженец сообщил, что ВСУ в 2025 году не давали завозить в Димитров еду и воду. Кроме того, они обстреливали и взрывали автомобили гражданских.