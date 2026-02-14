СМИ: в США готовятся к военной операции против Ирана

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Газета.ru

Как отмечается, ВС США уже разработаны планы более сложной операции, чем та, которая была проведена в июне прошлого года. В частности, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура Исламской Республики, но также государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности. При этом в Вашингтоне ожидают ответных атак Ирана, что может увеличить риск регионального конфликта, пишут журналисты.

Трамп: смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением военной силы. Он отметил, что власти республики «много говорят, но не предпринимают никаких действий». Он подчеркнул что Тегеран во избежание применения США военной силы должен «предоставить ту сделку, которую они должны были предоставить в первый раз».

В конце января Трамп заявил об отправке американским флотом «огромной армады» на Ближний Восток, возглавляемой атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он также пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа от заключения соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия.

Ранее Трамп предупредил Иран, что отсутствие сделки будет «травматично» для республики.