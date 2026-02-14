В Минобороны рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Силы системы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 мск до 23:00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами и Черным морем. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Шесть — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один — над территорией Курской области», — отмечается в заявлении.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона. Отмечается, что системы ПВО отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Так, всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.