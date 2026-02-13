НАТО предупредили о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети НАТО о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике.
Политик отметил, что альянс передал Киеву много оружия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить российское наступление. Он назвал это самым большим историческим унижением для всего блока, которое продолжается по сей день.
Ранее эксперт заявил, что Финляндии грозит острый экономический кризис на фоне антироссийской политики.