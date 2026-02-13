$77.1991.56

В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО

Lenta.ru

Танки, которым предрекали скорое исчезновение с поля боя, доказывают свою эффективность в зоне СВО. Однако из-за дронов их используют в новой роли, пишет американское издание The National Interest (NI).

В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО
© РИА Новости

Отмечается, что насыщенность линии фронта беспилотниками, которые способны оперативно вскрыть передвижение большого количества техники, практически исключает танковые прорывы. Поэтому боевые машины чаще используют для стрельбы с закрытых позиций.

«В результате танки используются в основном для огневой поддержки, а не для продвижения вперед, которое обеспечивает оперативные прорывы на поле боя», — рассказывает издание.

По словам автора, танки по-прежнему играют важную роль в современных конфликтах, однако развитие технологий вынуждает танкистов приспосабливаться к новым условиям. В частности, в зоне СВО танки оснащают различными защитными конструкциями, которые называют «мангалами».

Ранее в феврале американское издание 19FortyFive писало, что поставленные ВСУ танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, потерпели неудачу на поле боя. Они оказались уязвимыми перед массовым применением дронов-камикадзе.