В порту Одессы взорвали склад с «тайным грузом НАТО». Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, украинская сторона заявляет, что во взорванном порту хранились удобрения. Но сила взрыва, как считает координатор, говорит о том, что на складе хранились боеприпасы.

«Есть попадание в порту Одессы, в склад. В украинских пабликах говорят о том, что там хранилось удобрение, но "удобрение" так сдетонировало, что в трех кварталах от порта у некоторых людей стекла треснули. То есть это было не совсем удобрение, мягко говоря», — заявил он.

Ранее российская сторона нанесла удары по мостам в Константиновке.