Стармер призовет союзников к совместным закупкам оружия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности призовёт западные страны к созданию многонационального оборонного проекта.

© Global look

«Кир Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и её западными союзниками многонациональной оборонной инициативы», — пишет Financial Times.

По данным издания, он планирует обосновать необходимость такой инициативы, которая позволит координировать совместные закупки вооружений и сократить расходы на перевооружение.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что обсудит на Мюнхенской конференции новую роль США в мире.