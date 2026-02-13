Германия захотела вооружить Украину польским оружием

Германия захотела закупить переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и вооружить ими Украину. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует РИА Новости.

«Я подтверждаю, что Германия хочет закупить у нас Piorun, чтобы часть из них передать Украине», — заявил глава польского правительства.

Ранее Германия пообещала поставить Украине пять ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot при условии, что другие страны дадут Киеву в совокупности 30 таких комплексов.