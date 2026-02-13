TNI: в Сувалкском коридоре планируют создать полигон НАТО
Польша и Литва планируют создать совместный учебный полигон в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Об этом пишет The National Interest.
По данным издания, идея обсуждалась в конце января на встрече в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского лидера Кароля Навроцкого.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил укрепить безопасность региона, который называют «ахиллесовой пятой» альянса.
Отмечается, что Литва уже выделила €100 млн на создание нового полигона бригадного уровня в Капчяместисе в центре Сувалкского коридора.
В публикации добавляют, что предложение Вильнюса предполагает расширение объекта по обе стороны польско-литовской границы.
Ранее западные СМИ писали о возможных угрозах в районе Сувалкского коридора.
Также генсек НАТО Марк Рютте заявлял о рисках блокировки этого участка со стороны России и допускал ответные меры альянса.