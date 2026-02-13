В Сувалкском коридоре планируют создать полигон НАТО

Польша и Литва планируют создать совместный учебный полигон в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Об этом пишет The National Interest.

© Global look

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — говорится в материале.

По данным издания, идея обсуждалась в конце января на встрече в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского лидера Кароля Навроцкого.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил укрепить безопасность региона, который называют «ахиллесовой пятой» альянса.

Отмечается, что Литва уже выделила €100 млн на создание нового полигона бригадного уровня в Капчяместисе в центре Сувалкского коридора.

В публикации добавляют, что предложение Вильнюса предполагает расширение объекта по обе стороны польско-литовской границы.

Ранее западные СМИ писали о возможных угрозах в районе Сувалкского коридора.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявлял о рисках блокировки этого участка со стороны России и допускал ответные меры альянса.