В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

Планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное украинское контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в глубокой обороне. Об этом в Telegram заявил украинский боец Кирилл Сазонов.

По его словам, ограниченные локальные успехи ВСУ говорят об изменении характера боевых действий, но не позволяют украинским войскам перейти в контрнаступление.

«Про масштабный "контрнаступ" на запорожском направлении рассуждают слишком уж большие оптимисты. Характер боевых действий поменялся. (...) "Килл-зона" никуда не исчезла. Просто мы научились в ней воевать и оставаться на позициях. Противник, к сожалению, тоже», — говорится в публикации.

В оккупированной ВСУ части Запорожья частично нарушено электроснабжение

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что длившаяся 10 дней контратака ВСУ в Запорожье окончательно захлебнулась. По его словам, украинским войскам не удалось занять ни одного населенного пункта. При этом за одни сутки под удар попали восемь украинских бригад.