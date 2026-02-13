Лукашенко обратился к белорусским военным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к белорусским военным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время посещения полигона в Минской области Лукашенко заявил, что военным Белоруссии нужно повышать свои навыки и быть готовыми к возможному нападению. Отмечается, что в ходе визита Лукашенко посетил учебные стрельбы из стрелкового оружия — результаты его разочаровали.

«Ребята, вы должны учиться своему делу. Надо учиться обязательно. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся», — заявил он.

Помимо этого, Лукашенко также добавил, что подобные проверки проходят не только рядовые солдаты, но и высокопоставленные чиновники — включая министра обороны и госсекретаря.

