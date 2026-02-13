ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области.

Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», — говорится в сообщении.

По его словам, в кратчайшие сроки жителям восстановят подачу электро- и теплоснабжения. Хинштейн также отметил, что держит ситуацию на контроле.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру российского региона

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами «Фламинго». Отмечается, что эти крылатые ракеты — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, задача которой — бить вглубь России.