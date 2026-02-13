Украинские военнослужащие массово замерзают на линии боевого соприкосновения из-за отсутствия поддержки и не проведенной вовремя эвакуации. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее российские военные обнаружили тела бойцов Вооруженных сил Украины, которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи. В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что на Краснолиманском направлении украинцы стали чаще сдаваться плен из-за сильных морозов и отсутствия надежного снабжения, теплого обмундирования и укрытий.

Военный эксперт Евгений Михайлов уверен, что очередная катастрофа в рядах Вооруженных сил Украины связана с отсутствием поддержки военнослужащих со стороны командования.

«Неудивительно, что на линии боевого соприкосновения находят группы замерзших боевиков. Это происходит из-за отсутствия поддержки, тепла и эвакуации, а также из-за отсутствия нормального питания. Комплекс проблем, которые сейчас есть у ВСУ, приводит к тому, что часть боевиков погибает именно из-за мороза», - пояснил эксперт.

По его мнению, проблемой может стать даже не очень сильное понижение температуры воздуха, так как украинские военные «промокшие, грязные» и не имеют возможности привести себя в порядок.

Стало известно о новом прорыве ВС РФ

«Такие условия сильно бьют по уже и без того ослабленному организму», - констатировал военный эксперт.

Напомним, что взятые в плен под Красноармейском солдаты ВСУ рассказали ранее, что их просто бросили умирать без еды в холоде и сырости.