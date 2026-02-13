Немецкие танки Leopard 2, поставленные Украине, не оправдали возложенных на них надежд и продемонстрировали низкую эффективность на поле боя. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

В статье отмечается, что опыт применения этих боевых машин в Украине показал, что даже передовая техника может столкнуться с проблемами при отсутствии соответствующей инфраструктуры. Leopard 2, наряду с американскими Abrams, считались одними из наиболее совершенных танков в мире, однако в реальных боевых условиях они оказались не столь результативными, как ожидалось.

По мнению авторов публикации, корень проблемы заключается не столько в самих танках, сколько в недостаточной подготовке украинских военнослужащих к эксплуатации и обслуживанию столь сложной техники. Несмотря на то, что Leopard 2 превосходят некоторые советские аналоги по показателям живучести, их комплексная система управления огнем и мощный 12-цилиндровый дизельный двигатель создают серьезные логистические трудности для ВСУ.

Ранее В Херсонской области взрывы уничтожили здание с украинскими операторами БПЛА. Союзники утвердили рекордный пакет вооружений для Киева