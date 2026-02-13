Используемую в ходе СВО новую ракету Х-38МЛ показали крупным планом

Российские воздушно-космические силы в настоящее время обладают внушительным арсеналом высокоточных средств поражения. Все они хорошо себя зарекомендовали в ходе специальной военной операции.

Например, для поражения различных защищенных объектов врага активно используются крылатые ракеты Х-38МЛ. В Telegram-канале Aviahub этот боеприпас показан подвешенным под знаменитым "утенком" - истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Проект "РГ: Русское оружие" неоднократно сообщал о применении "тридцать восьмых". Например, в ноябре прошлого года такая ракета превратила в развалины двухэтажное здание, где расположились боевики одной из бригад противника. Учитывая применение 250-килограммовой боевой части, шансов спастись у вэсэушников не было. Также с помощью этих средств поражения неоднократно уничтожались мосты через водные преграды.