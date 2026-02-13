Российские военные смогли прорваться к поселку Ковшаровка под Купянском. Об этом со ссылкой на военные Telegram-каналы пишет газета «Аргументы и факты».

По данным осведомленных источников, подразделениям ВС России удалось занять позиции в частном секторе у северной окраины Ковшаровки.

Военкор Евгений Лисицын заметил, что российские военные движутся к Ковшаровке от населенных пунктов Подолы, Куриловка и Песчаное.

При этом есть данные о боях на восточном берегу Оскола в районе поселка Купянск-Узловой, рядом с которым находится Ковшаровка.

Ранее стало известно об убийстве под Купянском в Харьковской области старшего офицера спецназа «Альфы» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. По информации председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, украинский офицер координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БПЛА, наносящей удары по территории России.