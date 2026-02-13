Экс-генсек НАТО Столтенберг выступил за переговоры с Россией по одному вопросу

Бывший генсекретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг в газете Augsburger Allgemeine заявил, что с Россией нужно возобновить переговоры по контролю над ядерным вооружением.

«Нам необходимо говорить с Россией, опираясь на силу и убедительное сдерживание. Мы должны найти способ выстроить новый порядок контроля над вооружениями», — сказал он.

Столтенберг отметил, что это было возможно в годы холодной войны, поэтому должно быть возможно и в будущем. При этом он выразил сожаление относительно того, что «вся архитектура контроля над вооружениями, которая была разработана во время и после холодной войны, перестала существовать».

Комментируя вопрос о снижении зависимости европейских стран от ядерного зонтика Соединенных Штатов, Столтенберг подчеркнул, что «ядерное сдерживание Североатлантического альянса основано на ядерном оружии в Европе».

«Есть доктрины, структуры командования и механизмы контроля. Нам не нужно подрывать сдерживание. Великобритания и Франция — члены НАТО, и их ядерное оружие способствует коллективной обороноспособности альянса», — заключил генсек.

Ранее Лавров заверил, что РФ не хочет эскалации ситуации по истечении ДСНВ.