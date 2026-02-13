Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на жилые дома в российском городе

Троих человек госпитализировали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Волгограде. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения, передает РИА Новости.

«Оказывается вся необходимая помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно агентству, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил о ночной атаке ВСУ на жилые дома и промышленные предприятия. На месте падения обломков дрона произошел пожар.