Война Франции с Нигером: прогноз эксперта

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров заявил, что Франция не станет отправлять в Нигер своих военных, но может «расшатать» ситуацию в стране с помощью местных группировок. Об этом сообщает News.ru.

Двенадцатого февраля начальник штаба главы Нигера, генерал Амаду Ибро объявил о подготовке к войне с Францией. Он подчеркнул, что именно с этой целью в стране проводится мобилизация.

Нигер неоднократно обвинял Францию в попытках дестабилизировать страну. Пресс-секретарь Генштаба ВС Франции Гийом Верне заявил, что о французском вмешательстве в Нигере «и речи быть не может». Он объяснил заявления Ибро «информационной войной».

Федоров отметил, что раньше в Нигере была французская военная база, но несколько лет назад Париж «попросили на выход». По его мнению, Париж мог пытаться дестабилизировать политическую ситуацию в Нигере, поддерживая различные группировки.

«Возможно, после этого власти [Нигера - прим.ред.] стали рассуждать о войне. Но как они будут воевать без общих границ, не совсем понятно», - подчеркнул эксперт РАН.

По его мнению, Ибро просто «декларирует» возмущение властей Нигера по поводу помощи Франции местной оппозиции. Эксперт уверен, что перебрасывать французские войска в Нигер не будут. Федоров подчеркнул, что французы «еле-еле ушли с позором» из Африки, потеряв там множество человек.