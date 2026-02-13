$77.1991.71

Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

Lenta.ru

Российскую ракету «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) из-за ее огромной скорости. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас.

Невозможность перехвата «Орешника» объяснили
© РИА Новости

«Ни одна существующая система ПВО пока не может противодействовать "Орешнику", потому что он идет с очень большой скоростью», — сказал специалист.

По его словам, ранее в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российская сторона предупреждала американскую о пусках «Орешника».

«Однако представители Штатов все равно не смогли бы ничего сделать с "Орешником" из-за его скорости», — сказал полковник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что американские спутники Planet Labs могли сфотографировать, предположительно, самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Также в феврале военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что России после прекращения действия ДСНВ следует расширить производство «Орешника».