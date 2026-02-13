Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

Российскую ракету «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) из-за ее огромной скорости. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас.

«Ни одна существующая система ПВО пока не может противодействовать "Орешнику", потому что он идет с очень большой скоростью», — сказал специалист.

По его словам, ранее в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российская сторона предупреждала американскую о пусках «Орешника».

«Однако представители Штатов все равно не смогли бы ничего сделать с "Орешником" из-за его скорости», — сказал полковник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что американские спутники Planet Labs могли сфотографировать, предположительно, самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Также в феврале военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что России после прекращения действия ДСНВ следует расширить производство «Орешника».