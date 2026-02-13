Российские военные обнаружили тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи и эвакуации. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

По данным источников канала, остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, «прятались по подвалам, надеясь на вывоз с позиций».

«Эвакуация так и не пришла и они попросту замерзли насмерть, не получив ни помощи, ни снабжения», - отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что морозы до -22 градусов, а также отсутствие надежного снабжения, теплого обмундирования и укрытий, приводят к тому, что «обмороженные боевики начали сдаваться в плен».

При этом взятые в плен штурмовиками группировки «Центр» под Красноармейском двое солдат Вооруженных сил Украины рассказали, что их просто бросили умирать без еды в холоде и сырости.