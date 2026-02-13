$77.1991.71

Центр под землей и удар гиперзвуковым оружием: раскрыта цель «номер один» в Одессе

Никита Бородкин

Новые взрывы прогремели в Одессе — не только в портовой инфраструктуре, но и на объектах, которые Киев тщательно оберегает от публичности. Атаке подвергся аэродром «Школьный» — было нанесено не менее 10 ударов. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему он стал целью «номер один».

Аэродром «Школьный» является ключевым логистическим узлом противника на южном направлении.

«Военные аэродромы на Украине были построены в советское время, и они отличаются высоким качеством: там бетонные покрытия, есть много укрытий и другие элементы. Поэтому удары по ним наносятся постоянно, иногда даже гиперзвуковым оружием», — заявил Дандыкин.

ВСУ превратили базу в идеальную площадку для «подскока» украинских истребителей — тактики, при которой самолеты лишь на короткое время появляются на передовой. Эксперт отмечает, что сейчас площадки активно готовят для западной авиации, отправляемой на подобные миссии.

Кроме того, в Одесской области расположен завод «Шторм», на котором, предположительно, собирают БПЛА. Удар по подстанции вблизи предприятия могло лишить конвейер энергии и нарушить логистику поставок дронов для атак на тылы России.

Дандыкин также указал на стремление ВСУ к тотальной маскировке. Украинская армия размещает свои объекты и установки в жилой застройке, а система управления дронами скорее напоминает «голову гидры», которую нельзя срубить одним ударом. Более того, не исключено, что «мозг» беспилотной армии спрятан под землей.

«Если такой центр, а он, несомненно, существует, находится под землей, то можно применить "Кинжалы" или "Циркон". Или, допустим, наш модернизированный ОТРК "Искандер". Но в основном лучше всего подходят "Кинжалы"», — сказал Дандыкин.

Эксперт отдельно заявил, что вопрос присутствия инструкторов и наемников НАТО на военных объектах Украины не находится в гипотетической области. Они обязательно сопровождают сложную технику, вроде истребителей F-16 или Mirage 2000.