Новейшие ракеты «Фламинго», запущенные ВСУ по России, изготовлены с использованием иностранных комплектующих, сообщает телеграм-канал «Старше Эдды».

© Московский Комсомолец

Ракеты являются «чистым использованием западной оборонки "втихую"», поделился своей точкой зрения автор публикации.

По его информации, почти все ее узлы и агрегаты, в частности, силовая установка и система управления, состоят из поставленных иностранных комплектующих. На Украине ведется только окончательная сборка, но канал не исключает, что эти сведения могут быть ложными — с целью скрыть участие Североатлантического альянса в ударах по Российской Федерации.

Впрочем, независимо от расположения головного производителя, без поддержки Запада эта ракета была бы невозможна, полагает эксперт, подчеркивая, что изготовитель «Фламинго» строит предприятие по производству твердого топлива в Дании.