ВС РФ закрепились в центре села Гришино

Военные блогеры сообщили, что наступающие на красноармейском направлении ВС РФ закрепились в центральной части села Гришино. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что российские войска смогли развить успех в Гришино к северо-западу от Красноармейска. По словам источников военных блогеров, ВС РФ ведут бои на северо-западной окраине села.

Кроме того, сообщается, что российские силы заняли важные опорные пункты ВСУ, расположенные в полутора километрах севернее дороги Красноармейск – Родинское.

В конце декабря командующий российской группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук заявил, что ВСУ используют Гришино, чтобы сосредоточить там резервы и атаковать в направлении северо-западной части Красноармейска. Солодчук подчеркивал, что результатов эта тактика не дает.