Пять мирных жителей Белгородской области ранены дронами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований.

© Российская Газета

В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Находившийся за рулем мужчина получил рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравму. Пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ.

В том же селе два дрона ударили по ГАЗели. Автомобиль сгорел. В результате атаки ранения получили двое мужчин и женщина. Один мужчина в тяжелом состоянии доставлен для оказания помощи в Валуйскую ЦРБ. Помощь двум другим пострадавшим оказали в Волоконовской больнице.

Женщина получила слепые осколочные ранения головы и плеча. После оказания помощи для дальнейшего лечения ее перевели в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. Лечение он будет проходить в амбулаторных условиях.

Еще один автомобиль украинские дроны атаковали в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В результате удара по машине мужчина получил баротравму и ушиб сустава. После оказания помощи в Грайворонской ЦРБ от госпитализации пострадавший отказался.