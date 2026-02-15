Минобороны РФ: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, бои вели подразделения группировки войск "Восток". 15 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие за последнее время взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов. По его словам, подразделения группировки "Север" выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Сидоровки и Поповки в Сумской области. Также под их контроль перешла Чугуновка в Харьковской области. Еще три населенных пункта — Приморский, Магдалиновка и Запасное в Запорожской области — были освобождены подразделениями группировки "Днепр". Как сказал Герасимов, в данный момент бойцы этой группировки продолжают наступать в направлении Запорожья. Военнослужащие группировки "Восток" взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Среди них — Цветковое, Придорожное, Староукраинка и Зализничное.