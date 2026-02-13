Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ начали применять ракеты большой дальности «Фламинго» на фоне переговоров с Россией и США. Об этом сообщает News.ru.

Кнутов заявил, что «Фламинго» - очень дешевая ракета с большой дальностью (до трех тысяч километров) и боевой частью до одной тонны. В то же время эксперт подчеркнул, что российская ПВО справляется с уничтожением таких ракет.

«Когда боекомплект заканчивается, ВСУ запускают «Фламинго». Сейчас, похоже, ВСУ восстановили заново предприятие, и поэтому подобная атака «Фламинго» повторилась», - заявил Кнутов.

Также он связал применение ракет с новым этапом трехсторонних переговоров Россия-США-Украина и подготовкой к президентским выборам на Украине. По мнению эксперта, так Киев пытается продемонстрировать западным странам свою способность вести боевые действия.

«ВСУ продолжают попытки атаковать РФ ракетами, чтобы получать финансовую помощь и использовать ситуацию на фронте для переговоров», - заключил Кнутов.

Украина представила ракету «Фламинго» в 2025 году. По словам Владимира Зеленского, «Фламинго» должна стать «самой успешной» ракетой ВСУ благодаря дальности полета и боеголовке. Зеленский заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет, однако в Верховной раде назвали массовый выпуск «Фламинго» нереалистичным.