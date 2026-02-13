Массовое применение в ходе СВО наземных роботехнических комплексов может изменить войны будущего и повлиять на ход операций в Донбассе и Новороссии. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest.

"Россия начала использовать собственные беспилотные наземные транспортные средства. В частности, был задействован беспилотный наземный транспорт "Курьер" - модульное транспортное средство с электрическим приводом, которое может быть оснащено различным стрелковым оружием или оборудованием для установки мин", - сообщает издание.

В статье отмечается, что беспилотные наземные транспортные средства могут вести наблюдение, обеспечивать логистику, огневую поддержку и действовать в качестве камикадзе.

Полуавтономных роботов, как правило, задействуют для снижения потерь в личном составе.

Напомним, что еще в марте 2024 года при освобождении села Бердычи (ДНР) российские войска предприняли первую в мировой истории массовую атаку сухопутных роботов. В бою участвовало пять машин с автоматическими гранатометами АГС-17 и крупнокалиберными пулеметами. Роботы подавили огневые точки противника, выпустив несколько сотен 30-мм гранат.