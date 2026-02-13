Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении

У американцев всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока в США даже не построен. Об этом РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Сергей Шойгу, комментируя планы Вашингтона построить в Армении малые модульные атомные реакторы.

«<...> ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну – ни один», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет профинансировано, скорее всего, в кредит, будут расплачиваться будущие поколения страны, напомнив, что США нигде не указали даже примерную цену за мегаватт-час вырабатываемой энергии.

По его словам, Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если в Армении все же начнут строить реакторы по американской технологии.