Украинские спикеры отказываются называть «контрнаступлением» атаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, которые обернулись для Киева огромными потерями. Как сообщает «Царьград», радиостанция УВБ-76 показала активность, которая была только перед СВО, а западные эксперты заявляют о подготовке масштабного наступления ВС РФ.

Расширение «серых зон»

Украинские мониторинговые ресурсы заявили о расширении «серых зон» на славянском направлении северо-западнее Приволья. ВСУ подтверждают, что российские войска могут заходить на отдельные участки довольно глубоко.

По данным «Военной хроники», на отрезке Новомарково — шоссе Е-40 группировка войск «Юг» продолжает активно вытеснять противника. Дальнейшее продвижение вдоль канала Северский Донец — Донбасс позволит начать штурм Тихоновки и Малиновки, а после пересечения Е-40 начать продолжать наступление на Ореховатку и Славянск.

На константиновском направлении зачищен лес и есть успехи в самом городе: ВС РФ зачистили территорию между Червоным и Новодмитровкой. Параллельно штурмовики действуют у Молочарки на восточной окраине города. В Павловке идут городские бои, а в районах Северной Степановки и Вильиновки ведутся маневры по перерезанию путей снабжения гарнизона Константиновки.

«Кровавая катастрофа»

Подконтрольные Киеву ресурсы продолжают публиковать заявления спикеров ВСУ, которые открещиваются от «контрнаступления» на стыке Днепропетровской и Запорожской областей — они называют это «разведывательно-поисковыми действиями». Вероятно, враг решил не называть это даже локальным контрударом из-за понесенных потерь в несколько десятков единиц техники и до нескольких батальонов личного состава — такое сложно скрыть даже пропаганде.

«Удары вновь наносятся по свежезанятым позициям, где еще не успели организовать устойчивую оборону и подвоз, из-за чего ВСУ сейчас имеют определённый успех, как минимум в самом Терноватом. Но туман войны сохраняется, поэтому достоверно не ясно, удалось ли ВСУ продвинуться где-то еще и получится ли продвинуться в последующем», — заявил канал «Сводки СВО».

Канал «Сводки СВО» замечает, что весь прошлый год, как и текущий, ВСУ остается лишь реагировать своими ограниченными контрударами на действия ВС РФ. Наступательный потенциал противника исчерпан.

«Ситуация на фронте все меньше напоминает управляемый кризис и все больше — кровавую катастрофу, которую пытаются прикрыть корректировками карт и молчанием командиров на местах. DeepState, который некогда оперативно фиксировал продвижение противника, все чаще расширяет так называемую серую зону, уходя от прямого признания потерь территорий», — заявил украинский канал «Резидент».

Однако цифры не спрятать: только за январь ВС РФ заняли почти 560 кв. километров. При этом продвижение шло не на одном участке, а по всей ширине фронта — от Сумской области до Запорожья. Отмечается, что это не локальные тактические неудачи ВСУ, а системное давление российских подразделений, на которые реагируют «в основном реактивно».

«Все напряглись»

Киев продолжает бездоказательные вбросы о якобы «обвале обороны русских из-за отсутствия связи». Однако СМИ заявляют, что российские подразделения получили спутниковые интернет-терминалы SNARK-130, которые используют возможности спутников «Ямал» и «Экспресс».

Внедрение спутниковых терминалов было объявлено сразу на фоне двух событий. Так, западные эксперты со ссылкой на разведки стран НАТО стали активнее заявлять о подготовке «самого массированного наступления ВС РФ» по всей протяженности фронта. Кроме того, внезапно «проснулась» радиостанция УВБ-76, передав целых 25 зашифрованных сообщений. Военблогеры отметили: «Что-то будет. Все напряглись».