В Минобороны США ответили на сообщения о проблемах с F-35

Министерство обороны США заявило, что информация о поставках истребителей F-35A без радиолокационных станций не соответствует действительности. Об этом сообщает портал The War Zone со ссылкой на представителей ведомства.

В Пентагоне уточнили, что самолеты из 17-й производственной партии оснащаются радарами APG-81. Работы по интеграции новых систем ведутся в закрытом режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что с июня прошлого года военные якобы получают F-35 без установленной РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85. Утверждалось, что для балансировки в носовой части самолетов размещали груз, а полеты выполнялись в сопровождении других бортов.

ВВС США получили F-35 без радаров

Новый радар входит в пакет модернизации Block 4. Программа обновления столкнулась с задержками и ростом затрат. Общая стоимость разработки и эксплуатации F-35 до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

В 2021 году на Украине заявляли об уязвимости F-35 перед российскими радиолокационными станциями. В декабре сообщалось, что Румыния намерена приобрести у США 32 истребителя F-35 Lightning II на сумму 6,5 млрд долларов.