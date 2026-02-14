Зеленский заявил об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

Президент Владимир Зеленский признался во время Мюнхенской конференции по безопасности, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» уничтожена. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, смогла ли Украина развернуть производство ракет, президент Украины отметил, что у страны есть небольшое количество «Фламинго».

«Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — заявил он.

Также президент добавил, что может говорить о произошедшем, так как это случилось «некоторое время назад».

Ранее была раскрыта одна особенность «Фламинго». Уточнялось, что в украинских ракетах используются иностранные комплектующие. Речь, в частности, идет о двигателях и системе управления. На Украине же ведется только финальная сборка, говорилось в сообщении.