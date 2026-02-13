Надуманный предлог: Норвегия «судорожно» занимается военной подготовкой из-за России

Норвежские власти занимаются военные приготовлениями под надуманным предлогом о «российской угрозе». Об этом заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

«Под откровенно надуманным предлогом российской угрозы норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями», — заметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что в Норвегии население предупреждают о военной угрозе, а также власти усиливают присутствие сил НАТО в регионе.

Напомним, что ранее глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России. Он объяснил такую вероятность развития событий тем, что часть запасов ядерного оружия РФ находится неподалеку от границы с Норвегией, и Москва может решить защитить свой ядерный потенциал. Кроме того, глава ВС Норвегии рекомендовал создать «горячую линию» между странами, чтобы «иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания».