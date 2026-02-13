Стало известно возможное место основного боя 2026 года в рамках СВО

Основной бой 2026 года в рамках специальной военной операции (СВО) может пройти в Одессе. Об этом заявил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, передает NEWS.ru.

По его словам, признаки такого развития событий прослеживаются уже сейчас. Артамонов отметил, что аналогичные выводы делают и западные аналитики.

«За Одессу будет основная битва текущего года. Я крайне аккуратно отношусь к словам, что готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. Есть такие признаки», — объяснил эксперт.

Масштабные удары ВС РФ: Львову грозит крупный коллапс

Ранее стало известно, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области. Сообщалось, что он используется для подскока истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины (ВСУ).