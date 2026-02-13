Россия предложила Индии наладить совместное производство танка Т-90МС

Россия предложила Индии расширить сотрудничество в сфере бронетехники и наладить совместное производство модернизированного танка Т-90МС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в ГК Ростех).

"В рамках программы Make in India мы предлагаем индийским партнерам дальнейшее сотрудничество и готовы оказать содействие в организации производства новейшего танка Т-90МС", - заявили в компании.

Как уточняется, производство Т-90МС может быть развернуто на тех же предприятиях, где уже налажен выпуск танков Т-90С/СК. В компании подчеркнули, что реализация проекта может быть ускорена за счет использования комплектующих и боеприпасов, которые серийно производятся на территории Индии.

Индия остается одним из ключевых зарубежных партнеров России по программе Т-90. Контракт на поставку Т-90С был подписан в 2001 году и стал одним из крупнейших в истории российского танкостроения. Он предусматривал как поставку готовых машин, так и передачу технологий для лицензионной сборки на индийских предприятиях.

Накопленный опыт эксплуатации Т-90С/СК в индийской армии, а также развитая производственная база в рамках программы локализации создают предпосылки для успешного освоения производства новой версии Т-90 в Индии. Кроме того, предложение о совместном производстве соответствует курсу Нью-Дели на расширение внутреннего оборонного производства.

Напомним, что в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 представили обновленный Т-90МС, доработанный с учетом опыта СВО. К примеру, впервые была показана оригинальная по своей конструкции "цепная" защита кормовой части. Также были предприняты другие меры, чтобы сделать "девяностый" неуязвимым для FPV-дронов и других современных противотанковых средств.