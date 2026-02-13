Лукашенко пригрозил тряской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где проверит боеготовность вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого". Уточняется, что белорусский лидер приехал на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования в рамках масштабной проверки ВС. По информации канала, на находящемся в Борисовском районе Минской области полигоне президента встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. В конце декабря сообщалось, что Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии. Главе республики доложили о промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав войск справляется с поставленными задачами, а также как организованы обеспечение и хранение материальных средств. В декабре прошлого года ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". В минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.