Масштабные удары ВС РФ: Львову грозит крупный коллапс

Львову грозит крупный энергетической коллапс, как и многим другим регионам Украины. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Эксперт обратил внимание, что ВС РФ продолжили работать по теплоэлектростанциям и линиям трансформаторных центров — «линиям передачи электроэнергии ближе к линии соприкосновения и не только».

«Это приостанавливает работоспособность военно-промышленного комплекса Украины и обслуживание обеспечения войск из тыла. Народ тоже тяжело это переносит, это нагнетает обстановку, на отношении народа к военно-политическому руководству страны это сказывается не лучшим образом», — добавил Попов.

Он отметил, что удары по объектам энергетики, обслуживающим военную промышленность Украины, являются одним из способов принуждения Киева к мирному соглашению.

Ранее ВС РФ нанесли серию мощных ударов по целям во Львове. Одним из них стала атака по подстанции — зарево от пожара было видно за десятки километров.