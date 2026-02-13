Лукашенко оценил уровень стрельбы в рамках проверки армии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал уровень проведенных в пятницу учебных стрельб как «так себе». Он также заявил, что намерен «драть шкуру» с командиров батальонов.

В рамках внеплановой проверки боеготовности армии государства Лукашенко посетил 227‑й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области. Он побывал на стрельбище, где проходили учебные стрельбы из гранатометов и автоматического оружия. Планировалось также задействовать вооружение бронетранспортеров, однако плотный туман не позволил выполнить эти элементы программы. Подводя итоги, президент Белоруссии подчеркнул, что хотел лично убедиться в степени готовности войск к ведению боевых действий.

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись», — отметил Лукашенко.

Информацию передает агентство БелТА.

Комментируя ход учений, проводимой в Вооруженных силах Белоруссии по поручению президента, министр обороны Виктор Хренин указал, что подводить окончательные итоги пока рано. По его словам, Александр Лукашенко также оценил уровень огневой подготовки личного состава.

Проверка боеготовности ВС Беларуси началась с внезапного визита Лукашенко на тот же 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе. Тогда, по данным доклада госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, армия продемонстрировала высокий уровень готовности.